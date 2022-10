Felice Mazzu après la défaite à Zulte : "La connexion avec les joueurs est bonne mais les résultats ne sont pas là"

Anderlecht a pris l’eau à Zulte Waregem (3-2). Au propre, comme au figuré. Après la défaite au Stade Arc-en-ciel, Felice Mazzu a réagi au micro de Lancelot Meulewaeter.

L’entraîneur a d’abord reconnu que la rencontre avait été particulière : "C’est un match où on débute très mal, on revient, on mène, on est réduits à dix. Les circonstances climatiques n’ont pas aidé au vu des profils de nos joueurs et on prend deux buts sur phase arrêtée malheureusement. Il n’y a pas grand-chose qui tombe de notre côté depuis un certain temps, je pense que le match aurait pu prendre une autre tournure s’il y avait eu une carte rouge distribuée sur Fabio Silva. Je ne sais pas comment c’est possible de ne pas la voir en allant voir l’écran du VAR pendant je ne sais pas combien de minutes, sa cheville est totalement écrasée. Nous, on reçoit une carte rouge sur un contact debout, c’est dur mais c’est comme cela."

Mazzu a aussi expliqué que certains choix de ses joueurs auraient pu être différents même si ce n’était pas simple : "On aurait peut-être dû être plus matures et ne pas se mettre dans des conditions comme cela au vu de la météo en ne commençant pas à faire des gestes techniques mais plutôt des longs ballons comme le faisait Zulte. Cela dépend aussi de ce que vous avez devant et nous étions dix à ce moment-là. Pour ressortir, c’était beaucoup plus difficile."

Sur sa situation personnelle, le coach n’a pas voulu s’étendre : "Je le répète depuis le début : la connexion avec les joueurs est bonne. Le travail que l’on fait est positif et l’ambiance entre nous aussi mais les résultats ne sont pas là alors que l’on sait que c’est le plus important en football. Ma situation personnelle, ce n’est pas à moi d’en parler mais à vous, au club, à la direction. Je sais que je donne tout pour cette équipe et que je serai présent demain (ndlr : ce vendredi) pour travailler."