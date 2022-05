Felice Mazzu après Antwerp – Union : "On peut être content avec ce 4 sur 6"

L’Union Saint-Gilloise est revenue avec un point de son déplacement à l’Antwerp dimanche après-midi à l’occasion de la deuxième journée des Champions playoffs. Après leur victoire face à Anderlecht la semaine dernière, les Unionistes sont tombés sur une farouche opposition anversoises et ont dû attendre la fin de match pour multiplier les occasions. Imprécis, les Bruxellois ne sont toutefois pas parvenus à faire bouger le marquoir.

"C’est deux points de perdus si on regarde les 20 dernières minutes et toutes les occasions qu’on s’est créées mais si on savait en début de saison qu’on allait jouer les playoffs 1 et commencer par un 4 sur 6 face à des adversaires d’une telle qualité, je pense qu’on aurait été content", réagit Felice Mazzu au micro d’Eleven Sports.

D’autant plus que l’Antwerp s’est procuré plusieurs opportunités de marquer avant le forcing final des Unionistes. "C’est vrai qu’on peut gagner le match mais n’oublions pas que Moris a sorti deux arrêts importants en 1ère mi-temps et deux autres en 2e période. On aurait pu être mené aussi", rappelle Mazzu.

Alors que l’Union est assurée de rester en tête des playoffs au terme de cette journée, Mazzu souhaite conserver un certain enthousiasme au sein dans son groupe. Il ne jette donc la pierre à personne pour ces erreurs. "On a manqué d’efficacité dans cette deuxième partie de deuxième mi-temps. Avec de l’efficacité, on aurait gagné mais on doit être très sereins. Quatre sur six dans des playoffs, c’est bien. Ça peut arriver de rater des occasions. Deniz (Undav) et Dante (Vanzeir) nous ont mis tellement de buts pendant toute la saison. Je pense qu’on peut les excuser d’avoir raté ces occasions."