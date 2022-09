Felice Mazzu : "À la pause, j’ai demandé aux joueurs d’arrêter de douter et de se faire plaisir"

Premier match en Conference League, première victoire pour Anderlecht ! Les Mauves sont venus à bout des Danois de Silkeborg (1-0), jeudi soir, lors de la première journée de la phase de groupe. Une victoire qui a tardé à se dessiner, tant les Bruxellois affichaient un visage méconnaissable, incapables de se montrer dangereux. Le déclic s’est produit après la pause.

"Je leur ai dit de se libérer, explique Felice Mazzu, l’entraîneur anderlechtois. Quand vous êtes dans une phase plus difficile, le doute s’installe. On a senti que les gestes n’étaient pas francs en première période. Il y avait de la retenue, on ne cherchait pas les espaces, on jouait trop dans les pieds et vers l’arrière. Je leur ai dit : "Je ne sais pas de quoi vous avez peur… Vous jouez un match de foot. Faites-vous plaisir. Allez vers l’avant. Et arrêter de douter."

"Après la pause, les joueurs se sont relâchés. C’est bien pour la suite. C’est une bonne base. On aurait aussi mérité de marquer un deuxième but. Nous l’avons d’ailleurs marqué. Je pense d’ailleurs qu’il était valable", raconte le coach à propos du but annulé (injustement ?) de Yari Verschaeren.