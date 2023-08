Felice Mazzu a hâte de retrouver son public pour affronter le Standard : "Il sera un facteur important, mes joueurs en ont besoin"

Choc wallon de ce week-end dans le championnat belge, le match entre Charleroi et le Standard a déjà des allures de derby de la peur. Après un départ raté, les deux équipes doivent engranger des unités rapidement. Pour y parvenir, les Zèbres pourront compter sur leur public après avoir disputé leur première rencontre à huis clos.

De quoi voir les Carolos avec un meilleur visage. "J’attends une réaction. Chaque match tombe à point nommé après une contre-performance. Ce sera une rencontre importante pour nous et pour la région" expliquait Felice Mazzu au micro d’Eby Brouzakis. Et pour ce duel entre clubs rivaux, les locaux pourront compter sur un certain coup de pouce. "Le public sera un des facteurs importants, il nous a manqué au premier match, mes joueurs ont besoin de sentir ce soutien. Il peut nous guider vers une bonne prestation. La seule chose dont j’ai envie c’est qu’on termine le match mais je suis sûr que tout va bien se passer" tempérait le tacticien.

Une victoire ce week-end soulagerait Hervé Koffi et consorts. D’autant plus que le calendrier ne s’annonce pas aisé. "Mais, je n’ai pas envie de penser aux adversaires qui viennent après, je veux juste me concentrer sur le Standard. Tout le monde sait que tous les matchs seront compliqués. Il n’y a pas d’équipe où on va se dire, c’est plus facile."

Placer un adversaire dans une situation délicate n’est pas une source de motivation

En face, si le Standard venait à perdre une troisième rencontre, les Rouches plongeraient certainement dans la crise. "Placer un adversaire dans une situation délicate n’est pas une source de motivation. Je veux faire gagner mon équipe et la rendre la meilleure possible. L’objectif du sport c’est d’être meilleur par rapport à soi-même sans se concentrer sur l’adversaire" concluait, non sans sportivité le mentor hennuyer.

Le calme avant la tempête au Stade du Pays de Charleroi.