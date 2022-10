Feinte, passe au-dessus de la défense et volée : Nabil Fekir régale avec le Betis Seville face à Ludogorets

En Europa League, dans le groupe C, le Bétis Séville s’en est remis à Nabil Fekir pour remporter son match face à Ludogorets (0-1). Le Français a étalé sa technique pour surprendre son adversaire.

Entré au jeu à la mi-temps alors que le score était vierge entre Ludogorets et le Betis Seville, le Français Nabil Fekir a permis à son équipe de remporter les trois points.

On joue la 56e minute de jeu et Nabil, d’une belle feinte, fait semblant de toucher le ballon avant qu’Henrique, monté au jeu à la 27e à la place de Joaquin, d’une subtile retournée adresse le ballon au joueur formé à Lyon. Et Fekir n’a plus qu’à envoyer sa volée au fond des filets.

Avec cette victoire 0-1, le Betis valide sa première place dans le groupe C.