" Feelinks Revelations " : développez votre empathie en vous amusant avec ce nouveau jeu

On ne connait jamais bien ses amis ou sa famille finalement…. La preuve pourrait peut-être vous être donnée à travers ce nouveau jeu " Feelinks Révélations ".

Petit frère de " Feelings " sorti il y a bientôt deux ans et beaucoup plus familial, " Feelinks Révélations " s’adresse à un public plus adulte. Cette version se veut d’ailleurs plutôt cocasse et parfois même coquine. Le genre de jeu parfait pour se détendre en rigolant et particulièrement si vous êtes en colocation.

De 2 à 8 joueurs, le jeu édité par la société bruxelloise " Act in Games " est très énergique et vous promet un torrent d’émotions en maximum 30 minutes. Des parties courtes qui permettent à chacun de mieux connaitre ses partenaires de jeu dans la vie réel. " Comment réagiriez-vous si on vous propose 100.000€ pour jour une scène dans un film pornographique ? ", " Comment réagiriez-vous si votre partenaire propose que vous vous lanciez dans le ‘zéro déchet’ ? ", " Comment réagiriez-vous si vous découvrez que vous avez été adopté.e ? ".

Il n’est d’ailleurs pas sans rappeler un jeu québécois plutôt marquant en 2005 : Brin de jasette. La finesse en plus.

Simple de compréhension au niveau des règles, ce jeu coopératif se joue autour des émotions logiques ou imaginées en fonction de situations données.

Pas question de s’affronter dans " Feelinks Révélations ", l’idée est ici de progresser ensemble en connaissant de plus en plus finement ses camarades de jeu. Au final, en fonction du score global, vous connaîtrez votre niveau d’empathie général. De la prodigieuse connivence à la belle complicité, il sera toujours l’occasion de refaire une partie pour ne plus rien se cacher.