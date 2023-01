"Feel", un réseau social pour permettre aux jeunes de partager ce qu’ils ont sur le cœur

Comment protéger nos enfants, nos ados, des dérives des réseaux sociaux ? Comment leur permettre d’exprimer leur mal-être ? Il est vrai que les jeunes passent un temps fou sur les réseaux : Facebook, Instagram, Tik tok… Difficile de savoir s’ils ne font pas l’objet de moqueries, de harcèlement, s’ils ne sont pas angoissés par une situation. Les ados ont souvent du mal à se confier à leurs parents.

Mais il existe une application : "Feel", (ressentir, donc, en anglais). Il s’agit d’un réseau social d’un autre genre puisqu’il permet aux jeunes de se confier, d’échanger sur leurs états d’âme.

L’application est assez facile à trouver sur le store. Attention, elle s’écrit bien "Feel", au singulier, "Booste ton mental". Elle est gratuite. Sur Feel, on vous demande d’abord d’introduire votre numéro de GSM, et cela pour des questions de sécurité, pour, précise l’application : "le transmettre aux secours, si ta vie est en danger". Ensuite, "feel" doit être associé à votre établissement scolaire, qui vous remet un code pour vous permettre d’entrer.

L’Institut de la Providence à Gosselies l’a fait pour ses élèves. Sur l’application (créée par un ancien instituteur de Péruwelz), ils peuvent échanger (de façon anonyme ou pas), trouver du soutien, répondre à un questionnaire pour mesurer l’ampleur de leur mal-être…. et éventuellement être redirigés vers le PMS ou vers un service adéquat. Mais Feel peut aussi permettre d’aborder des examens plus sereinement, par exemple, ou encore d’aborder la question de la contraception… ou simplement dire qu’on va bien !