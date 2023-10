"Feel Good" le tout nouvel album americana, soul, R’n’B de Jaime Wyatt

Cet été, elle a annoncé son nouvel album "Feel Good" qui sortira début novembre sur le label New West. Elle y ajoute, cette fois, de la soul music du sud ainsi que du rythme and blues plutôt old school. Enregistré avec Adrian Quesada des Black Pumas, Feel Good est un album audacieux mettant en valeur le talent artistique et les qualités musicales inégalées de Jaime Wyatt. Des textes vifs et sans fard, des thèmes allant de la tristesse à la joie, et de sérieuses références à des artistes comme Al Green et Otis Redding en passant par Waylon Jennings et Bobbie Gentry… Entre modernité et vintage, avec d’incroyables tenues western, elle chante les expériences de toute une vie avec une candeur captivante et très inhabituelle. En attendant la sortie de "Feel Good", voici le premier extrait "Love Is A Place : Jaime Wyatt".