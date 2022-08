Feeërieën 2022 : un festival gratuit de curiosités musicales

Du 22 au 26 août, le site de Tour & Taxis accueillera dans la Gare Maritime la 18e édition des Feeërieën.

Au cours d'un été qui ne manque ni de festivals ni de concerts, Feeërieën fait bande à part. D'abord, parce que son entrée est gratuite : inutile de casser la tirelire ou de réserver son entrée bien à l'avance. L'événement, qui se veut comme une mise en bouche avant de relancer la nouvelle saison de l'Ancienne Belgique, est donc libre d'accès. Autre originalité : son lieu, à savoir la fameuse Gare Maritime du site de Tour et Taxis. Bâtie en 1907, elle est devenue au fil du temps un lieu hybride, à la fois ville dans la ville, espace de rencontre et d'exposition.

Mais ce sont surtout les artistes qui font l'originalité de Feeërieën. Toujours éclectique, le festival nous propose un bouquet très divers de genre musicaux. De la soul avec Eddie Chacon,, du jazz belpop avec Naima Joris, du jazz funk éthiopien avec le claviériste Hailu Mergia ou encore l'inclassable Brik Tu-Tok. L'éclectisme du festival sera particulièrement évident lors de sa dernière soirée, le 26 août, où le label "On The Corner" sera mis à l'honneur avec un cocktail d’amapiano, afro house, kuduro, lingala, etc.