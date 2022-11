Fée marraine : Lizzo offre sa robe des Emmys 2022 à une fan Tiktok

L’auteure Aurielle Marie s’est confiée sur Tiktok en octobre dernier car elle n’arrivait pas à trouver une belle tenue à sa taille pour la soirée de gala du magazine Out. Cette tenue devait être spéciale, la jeune femme avait été invitée à une soirée qui rend hommage à toutes les personnes qui ont un impact sur la communauté LGBTQ +.

"Je sais que tu sais ce que ça fait d’être la plus grosse s** de la pièce et tout le contrôle et l’hyper-visibilité qui en découle parce que je t’ai regardé en parler. Mais plus je n’ai rien à me mettre et moins j’ai envie d’y être" confie la jeune fan. Marie a adressé sa demande à la chanteuse américaine Lizzo, espérant être entendue "Puis-je s’il te plaît, s’il te plaît, porter ta robe des Emmy 2022, s’il te plaît, qui est ma préférée !".

Dans cette vidéo Tiktok repartagée sur Twitter, on découvre la joie de Marie lorsqu’elle reçoit le cadeau de sa fée marraine, la fameuse robe Giambattista Valli Haute Couture.