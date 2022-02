Le post du Russe a été partagé, notamment par le tennisman Andrey Rublev (lui aussi Russe), qui est en 1/4 de final à Dubaï. Une page Twitter Russian Football News a demandé de ne pas cracher sa haine et sa colère sur les sportifs russes, "Ils ne sont pas responsables et ne veulent pas cette guerre. Fedor Smolov en est un exemple, et d’autres suivront".

Le Russe de 32 ans a marqué 16 buts en 45 sélections.