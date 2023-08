Federico Bahamontes est décédé, l'envol final d'un grimpeur exceptionnel

Avec Federico Bahamontes, c’est probablement le plus grand grimpeur de tous les temps qui s’est définitivement envolé ce mardi, à l'âge de 95 ans.

On l’appelait “L’Aigle de Tolède”. C’était un grimpeur exceptionnel. Le plus grand de l’histoire du cyclisme ? En 1959, Federico Bahamontes fut le premier espagnol à remporter le Tour de France. Bien avant Luis Ocaña, Pedro Delgado et Miguel Indurain.

Apprenti livreur à bicyclette à son plus jeune âge, comme Fausto Coppi, Bahamontes est né le 6 juin 1928 à Santo-Domingo, dans la province de Tolède, en Castille-La Manche.

Il a toujours grimpé les cols posé droit sur son vélo mais, traumatisé par une chute chez les amateurs, il perdait souvent dans les descentes l’avantage acquis dans les montées. “S’il grimpe comme un Dieu, il descend comme un fer à repasser”, écrivait le biographe français Gilles Delamarre lors de la première apparition de Bahamontes sur le Tour de France.

Trois fois champion d’Espagne, Federico Bahamontes était aussi un personnage fantasque. La légende raconte qu’il lui arrivait de s’arrêter au sommet des montagnes pour avaler une glace avant de basculer dans la descente. Lorsqu’il abandonne sur le Tour de France, pour être bien certain que son directeur sportif ne l’obligera pas à remonter sur son vélo, tantôt il jette sa machine dans le ravin d’un col, tantôt il ôte ses chaussures et s’assied dessus !

Si Federico remporta le Tour de France 1959 ce fut essentiellement… avec la bénédiction de Jacques Anquetil qui, malade et battu, trop focalisé sur sa rivalité avec Roger Rivière, préféra la victoire de l’Espagnol à celle d’un autre Français, Henri Anglade.

“El Rey de la montaña”, six fois lauréat du classement du meilleur grimpeur, aura franchi en tête 56 cols du Tour de France.

Et dire que ce n’est qu’en fin de carrière, après s’être si longtemps nourri en course de sandwiches aux tomates arrosés d’huile d’olive, qu’il découvrit enfin les avantages de la diététique et des vertus d’un bon massage…