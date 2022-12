Federer revient sur ses adieux aux côtés de Nadal : "C’était un moment incroyable"

C’est probablement l’une des images les plus marquantes de l’histoire du tennis. Réunis pour une dernière danse à la Laver Cup, Roger Federer et Rafael Nadal ont fondu en larmes, main dans la main, à l’issue de la rencontre marquant la fin de carrière du Suisse.

Invité sur le plateau du Daily Show de Trevor Noah, Federer a raconté les coulisses de l’invitation. "C’était inhabituel d’être dans la même équipe. Mon souhait était de jouer avec lui et je l’ai appelé après l’US Open. C’était très émouvant comme conversation parce que c’était la première fois que je l’annonçais en dehors du cadre de mon équipe et de ma famille."

Le Bâlois a ensuite détaillé comment s’est déroulée la conversation entre les deux champions. "'Hey Rafa, avant que tu prévois autre chose, j’aimerais que tu sois à la Laver Cup et que tu joues un dernier match de double avec moi parce que malheureusement mon genou n’est plus ok. Je crois que c’est la fin.' Il m’a répondu : 'Ah oui ? Oh mon Dieu, je serai là !' '"

Et pourtant, la présence de son grand rival et ami était incertaine, alors qu’il était sur le point d’accueillir son premier enfant. Mais le neveu de Toni a tenu sa promesse malgré une fin de grossesse délicate. "Maintenant il est devenu papa, je le félicite mais on n’était pas sûr qu’il serait là à cause du bébé." Avant de tenir un mot pour d’autres monuments du tennis, présents également à Londres. "Novak Djokovic et Andy Murray étaient là, Björn Borg aussi. C’était un moment incroyable. Je savais que ce serait très émouvant."