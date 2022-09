Federer ironise sur sa retraite avec Nadal : "Tu imagines si on jouait en double l’année prochaine sans rien gagner ?"

Nous voici à la fin d’une magnifique histoire. Ce vendredi, Roger Federer a disputé le dernier match de sa carrière en compagnie de Rafael Nadal lors de la Laver Cup. Après la rencontre, il a ironisé sur une potentielle association des deux champions la saison prochaine en double avec son rival de toujours.

Interrogé sur la chaîne Youtube de la Laver Cup sur l’idée de jouer en double la saison prochaine avec son ami suisse, Rafael Nadal a d’abord répondu, non sans ironie, comme si cette possibilité était envisageable : "Peut-être. Je peux prendre ma retraite en simple et on joue en double toute une année." Le nouveau retraité a renchéri en imaginant cette situation se concrétiser : "Oh mon Dieu. Tu imagines si on devenait une paire de double ? On penserait qu’on pourrait en former une belle et on ne gagne rien à la fin."

Redevenu un peu plus sérieux, Federer a ensuite précisé qu’il comptait bien arrêter : "On ne veut pas prendre ce risque. C’était une fin parfaite pour moi, j’ai besoin d’arrêter, je le sens et je suis si heureux pour le moment."

En pleine dérision, les deux champions ont montré encore une fois leur complicité, en espérant les retrouver prochainement ensemble dans l’exhibition que Federer compte mettre en place.