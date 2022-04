Fédération Wallonie-Bruxelles : un grand acteur de la recherche

Mathias Sabbe définit son métier comme un travail qui consiste à “créer de la connaissance, collecter des données, les analyser, les synthétiser, écrire les résultats que l’on obtient, les partager auprès du public, auprès d’un public de pairs mais également auprès d’un public plus large de gens intéressés ce qui-là devient un travail de vulgarisation”.

Le lauréat du Prix de la Journée de la Recherche de la FWB travaille dans le domaine de l’administration publique.

La journée de la recherche est un événement qui est organisé chaque année par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui permet de donner la parole à des lauréats d’un concours qui travaillent chacun sur des thématiques qui sont liées aux airs de compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c’est l’occasion de faire venir ces gens présenter leurs résultats issus de leurs recherches au sein de l’administration.

Un événement important puisqu’il permet de créer des synergies entre le milieu de la recherche et l’administration. En effet, un grand nombre de chercheurs et chercheuses travaillent directement pour la Fédération Wallonie Bruxelles.

Même si au départ ses travaux de recherches étaient destinés à de la recherche fondamentale, c’est-à-dire qu’elles avaient pour but de faire de la recherche pure et n’étaient pas dans une optique de résultats pratiques, le chercheur de l’ULiège a pu tirer toute une série de recommandations qu’il pourrait éventuellement formuler aux administrations et aux maisons de justice. Le sujet de sa thèse, qui lui a d’ailleurs valu d’être primé lors de la journée de la recherche en FWB, était l’étude "des pratiques de première ligne des assistants de justice, donc des personnes qui prennent en charge des justiciables condamnés à une peine de probation en Belgique".

En ce moment, c’est un projet “Belspo” qui occupe tout son temps. Il s’agit d’un projet interuniversitaire qui s’intéresse à l’intégration des nouvelles technologies dans les politiques publiques belges.