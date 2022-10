Fédération Wallonie-Bruxelles : toujours pas d’accord sur le successeur du délégué général aux droits de l’enfant

Plus de six mois après avoir lancé la procédure de renouvellement du délégué général aux droits de l’enfant (DGDE), le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’est toujours pas parvenu à se mettre d’accord sur le nom du successeur de Bernard De Vos, bientôt admis à la pension.

Après plusieurs tentatives infructueuses en août, septembre et début octobre, le choix du nouveau (ou nouvelle) DGDE figurait à nouveau à l’ordre du jour du gouvernement arc-en-ciel de ce jeudi, mais sans davantage de résultat. Le dossier semble durablement bloqué.

"Shortlist"

Depuis des semaines, ministres PS et Ecolo ne parviennent pas à s’accorder sur la personnalité à choisir au sein de la 'shortlist' de six candidats arrêtée en juillet dernier par le Parlement de la Fédération qui, sur base des recommandations d’un groupe d’experts (désignés par chaque parti), avait effectué un premier tri parmi une vingtaine de candidats.

Le Parlement n’avait, lui, exprimé aucune préférence parmi les candidats, laissant le gouvernement trancher.

Parmi les six successeurs potentiels à M. De Vos figurent trois personnalités issues du sérail politique : Séverine Acerbis, actuelle responsable de la cellule Petite enfance au cabinet de la ministre Bénédicte Linard (Ecolo), Solayman Laqdim, directeur de la prévention à Liège et ancien membre du cabinet de Rachid Madrane (PS), et l’ancienne ministre de l’Intérieur et de l’Éducation, Joëlle Milquet (cdH, devenu Les Engagés).

Les trois autres candidats sont Virginie Cordier, directrice du centre culturel la Vénerie à Watermael-Boitsfort, Madeleine Guyot, conseillère auprès de l’actuel DGDE, et David Lallemand, conseiller et porte-parole de Bernard De Vos.