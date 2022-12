Fédération Wallonie-Bruxelles : plus de 7,5 millions d’euros dégagés pour la production indépendante

Plus de 7,588 millions d’euros seront réinvestis dans la production audiovisuelle en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Onze éditeurs supplémentaires (parmi lesquels Netflix, HBO, Disney et TF1) financeront la production audiovisuelle locale. Pour l’exercice 2022, ils débourseront un peu plus d’1,5 millions d’euros. Les éditeurs belges francophones participent quant à eux à hauteur d’un peu plus de 2,6 millions d’euros pour ce même exercice.

Une cotisation a également été demandée aux médias étrangers pour une partie de l’année 2021. En effet, la transposition de la Directive européenne dans le décret relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos a eu lieu en cours d’année 2021. Dès cet instant, les services télévisuels internationaux qui ciblent le public de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui génèrent, sur ce marché, des revenus par abonnement, téléachat ou par téléphonie surtaxée ainsi qu’un chiffre d’affaires publicitaire ont été contraints de mettre la main à la poche.

"Le fait que ces acteurs soient désormais contraints de reverser progressivement une partie de leur chiffre d’affaires à la production audiovisuelle locale représente un traitement équitable entre les différents médias télévisuels qui a également un impact bénéfique pour le secteur de la production et de la création audiovisuelle", déclare Jonas Frojmovics, conseiller économique au CSA.

Le décret prévoit des proportions de chiffres d’affaires publicitaires (soumis à indexations) à réinvestir. Ces proportions vont de 1,4%, pour un chiffre d’affaires s’élevant entre 300.000 et 5.000.000 euros, à 2,2%, pour des chiffres d’affaires publicitaires supérieurs à 20.000.000 euros.