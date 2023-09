Fédération Wallonie-Bruxelles : la nouvelle tarification des crèches subventionnées définitivement validée

Pour les ménages à plus faibles revenus, la diminution pourra atteindre jusqu'à 34%. Pour une famille à revenus moyens (4000 euros nets par mois), la réduction sera de l'ordre de 5% environ. Pour les parents plus aisés (au-delà de 6425 euros nets par mois), la facture augmentera toutefois quelque peu. "Je ne veux plus que certains parents, et notamment des mamans solos, doivent choisir entre mettre leur enfant en crèche, trouver un travail ou suivre une formation. Accéder à une crèche ne doit pas être un luxe ou un privilège, mais un droit que nous devons garantir à chaque famille, à chaque enfant", insiste la ministre de l'Enfance, Bénédicte Linard (Ecolo), citée dans ce communiqué.

Avec cette nouvelle grille progressive, le gouvernement arc-en-ciel en FWB entend rendre la tarification des frais de crèches plus juste et équitable.

Cette mesure vient s'ajouter à une première étape posée en janvier dernier lorsque le gouvernement de la FWB avait décidé de réduire le coût des crèches pour les familles monoparentales et la gratuité pour les personnes bénéficiaires de l'intervention majorée (BIM).