Fédération liégeoise du PS : Alain Mathot confirme sa démission… De 2020

Du côté du PS, on confirme avoir bien reçu un courrier d’Alain Mathot en janvier 2020 où il "suspendait son affiliation au PS ". L’ancien homme fort de Seraing voulait ainsi avoir plus de liberté pour préparer sa défense. Comme suspension n’est pas démission, le PS liégeois lui a demandé, lundi, de confirmer et de renvoyer une lettre de démission, ce que l’intéressé a fait.

Entre le PS et Alain Mathot, le divorce est désormais consommé.