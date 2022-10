Fédéral : Meryame Kitir (Vooruit) se met au repos, Frank Vandenbroucke reprend la Coopération au développement

"Ces deux dernières années ont été très intenses. (...) À un certain moment, il faut aussi penser à soi. Mon bien-être mental passe à présent au premier plan. Sur avis (médical), je vais me reposer pendant un certain temps. Je suis entourée de personnes compétentes qui, en attendant, veilleront à ce que le travail continue", ajoute la socialiste flamande.