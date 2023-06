Fédéral : le retour de l’entonnoir

La majorité fédérale s’est trouvé un nouvel écueil. À nouveau, aile droite et gauche de la coalition s’affrontent. Cela reste le karma de cette Vivaldi.

En cause cette fois, trois articles du Projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III, un texte de 335 pages, déposé le 24 avril dernier. Ce projet compile une impressionnante série de mesures liées à la Justice, cela va du code d’instruction criminelle aux jeux de hasard en passant par le code de la nationalité ou l’environnement. Un texte fourre-tout, porté par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) et avalisé par l’ensemble du gouvernement.

Pression

Il aura fallu une forte mobilisation syndicale et du monde associatif (Ligue des Droits Humains, Amnesty International, Greenpeace, etc.) pour que socialistes et écologistes se rendent compte que des articles pouvaient potentiellement porter atteinte à l’exercice du droit de grève ou de manifester. Bien entendu, le PTB soufflait sur ces braises devenues dès lors brûlantes pour le PS.

Le dossier repartait au kern où les sept partis tentent toujours de trouver une issue. En vain. Ce projet de loi risque de rejoindre la pile des problèmes insolubles et qu’il va falloir régler (promis ! juré !) pour le 21 juillet.

Réforme fiscale, réforme des pensions, plan de relance, marché du travail, accord sur le nucléaire attendent déjà cette " loi anti-casseurs ".

Goulet d’étranglement

La politique à la belge retrouve ses vieilles pratiques de marchandage, de donnant-donnant entre partis, où il ne peut y avoir en apparence, ni vainqueur ni vaincu où, " tant qu’il n’y a pas d’accord sur tout, il n’y a d’accord sur rien ", et qui forgent les Premiers ministres belges depuis des générations. Cette coalition avait l’ambition de faire de la politique autrement, elle cultive les mêmes travers que ces devancières.

De plus, à un an d’élections capitales, les sept partis de la coalition fédérale, tous (sauf Vooruit) malmenés dans les sondages d’intentions de vote, ne peuvent permettre de se louper.

Il reste donc moins de six semaines utiles à ce gouvernement avant de passer dans une logique électorale, même si les présidents de parti fourbissent déjà leurs argumentaires de campagne.

Il reste à prouver que tous peuvent mener à bien ces réformes nécessaires et de manière équilibrée.

C’est aussi le défi d’Alexander De Croo. Le dernier ?

@PhWalkowiak