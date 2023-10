Fédéral : dernier budget avant fermeture

Alexander De Croo a donc prononcé le dernier discours de politique générale de la législature. Trois ans seulement après que celle-ci a effectivement commencé. Le prochain exercice similaire risque de ne pas se produire avant un certain temps, tant les prochaines négociations gouvernementales s’annoncent épineuses.

Un budget paisible

Pour la première fois, le budget de la prochaine année n’est pas né à l’issue d’une énième nuit de négociation, émaillée d’incidents ou de portes qui claquent. Chacun avait le souci d’épargner l’autre et chacun y a sans doute trouvé son compte. Les fâcheries interviendront toujours bien assez tôt en campagne électorale et les tensions demeurent bien plus vives entre présidents de parti qu’entre ministres. L’équipe vit bien.

Toutefois, le discours du Premier ministre tenait plus de l’inventaire après décès que de la projection dans le futur, comme il sied de tradition, à ce genre d’exercice où le chef de gouvernement détaille les actions futures de son équipe. Rien ou presque. Alexander De Coo n’a même pas dit un mot de ce qui fait le corps de son budget 2024, à savoir l’apport du secteur bancaire. À moins que ce ne soit surtout le chef de file de l’Open VLD qui dressait le bilan, bien plus que le chef d’orchestre de la Vivaldi.

Et maintenant ?

L’exercice budgétaire a été réalisé a minima, sans réelles mesures structurelles permettant de réduire l’endettement à moyen terme. La tâche se voit reportée, comme bien souvent, sur le prochain gouvernement. Celui-ci ne sera pas pour tout de suite et 2024 pourrait bien constituer une " année blanche ", sans décision politique véritable.

Les affaires courantes ont dès lors commencé. Chaque ministre tentera bien de valoriser une présidence de l’Union Européenne qui coïncide avec la campagne électorale. C’est toujours bon à prendre.

Ce dernier exercice rappelle que ce gouvernement avait été monté quelque peu dans l’urgence de la crise sanitaire, constituant bien plus une coalition de salut public qu’un ensemble enthousiasmant, propre à réformer justement Ce Pays, à le dynamiser.

Le bulletin d’Alexander De Croo et de son équipe restera " aurait pu mieux faire " mais était-ce possible, au vu des antagonismes, des particularismes et de la sclérose de notre système politique ?

