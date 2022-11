Fédéral : Alexander De Croo a visité le Centre belge pour la cybersécurité

"Il s'agit d'un système unique qui n'est actuellement mis en œuvre nulle part ailleurs dans le pays. Au cours du troisième trimestre de cette année, nous avons écrit à plus de 5.000 entreprises et nous nous sommes adressés à elles en raison de la vulnérabilité de l'un de leurs systèmes. Et nous voulons augmenter ce chiffre dans l'année à venir", déclare Miguel De Bruycker, directeur.

L'investissement fédéral dans la cybersécurité passe à 50 millions par an. De l'argent très bien dépensé, observe le Premier ministre. "Nous avons créé l'un des environnements les plus sûrs d'Europe et c'est grâce aux talents que nous avons ici. L'ambition est de devenir l'un des pays les moins vulnérables du monde", précise-t-il.