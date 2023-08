Feder raconte l'énorme gaffe de son équipe !

Ses nombreuses collaborations et influences mélangeant pop et house lui ont permis de conquérir la scène électro depuis 2015, le DJ et producteur français Feder était dans nos studios juste avant son passage sur la scène de Ronquières !

" Sans " Goodbye ", il n’y aurait peut-être pas eu de Feder "

Au micro de Romain, l’artiste s’est confié sur son featuring qui ne verra jamais le jour, les conséquences du succès de " Goodbye ", la grosse gaffe de son équipe sur une scène de festival et bien d’autres anecdotes.

Il y a 2 semaines seulement, son nouveau bébé "Dime" à vu le jour. Un projet qui n'a pas tourné comme initalement prévu, mais qui heureusement, finit bien. Pour savoir toute l'histoire derrière ce titre, retrouvez l'intégralité de son interview sur Auvio !