FeDEMOT, la fédération des motocyclistes, s’investit aujourd’hui dans l’accompagnement des personnes à mobilité réduite

Fedemot, défend, depuis longtemps déjà, les intérêts des usagers motorisés à deux roues. Elle se charge aussi de former les motards à mieux appréhender la route et ses dangers, lors de cours théoriques et pratiques.

Depuis quelque temps, Fedemot, s’est aussi investi dans l’accompagnement des personnes à mobilité réduite afin de les aider à choisir le matériel adéquat pour se déplacer au quotidien.

Jusqu’à présent, c’est une prescription de l’ergothérapeute qui déterminait quelle solution était la meilleure, sans essais préalables.

Aujourd’hui, grâce à Thierry Verstraeten, seul formateur spécialisé à ce jour chez Fedemot, les personnes devant faire face à une perte de mobilité momentanée ou définitive peuvent tester différents appareillages à assistance électrique avant d’acquérir celui qui sera le plus adapté à leurs besoins.

Ces formations sont données sur la toute nouvelle piste indoor de Fedemot à Crisnée, mais il n’est pas rare que Thierry accompagne également les personnes demandeuses sur leurs terrains de tous les jours, pour éprouver au mieux le nouveau matériel sur la route du boulot ou des loisirs.

Le but est clairement de donner le maximum de confiance aux personnes à mobilité réduite pour qu’elles puissent affronter au mieux toutes les situations lors de leurs déplacements.

