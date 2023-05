Fedasil ouvre un nouveau centre pour Mena à Schaerbeek

Pour cette seconde étape de leur installation en Belgique, ils seront accompagnés dans leur parcours scolaire et préparés à l’autonomie. Le centre assure non seulement les besoins de base (gîte et couvert) mais aussi un accompagnement social, juridique et médical. A Schaerbeek, les destinataires sont principalement des garçons, entre 14 et 18 ans, qui ont fui leur pays sans parent ou tuteur.