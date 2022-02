Fedasil Mouscron vous propose un échange épistolaire avec un résident candidat réfugié

Le centre Fedasil qui gère l’accueil des candidats réfugiés à Mouscron vous propose d’entamer une correspondance, par lettre, avec un résident. L’idée est de reconnecter les gens entre eux. Les personnes qui ont souffert d’isolement pendant la pandémie mais aussi tous ceux que la mauvaise maîtrise des outils informatiques éloigne des autres.

Qui peut écrire ?

Tout le monde peut écrire aux résidents de Fedasil. Que ce soient les enfants, les ados, les adultes, et même des écoles, des maisons de repos, puisque l’idée est de créer du lien, et aussi de permettre à ces personnes d’exercer leur pratique de la langue française. Tous ne la maîtrisent pas. Certains sont en train de l’apprendre et un échange épistolaire constitue, de surcroît, un excellent exercice, pour lequel ils peuvent bénéficier d’un accompagnement.

Comment je peux savoir à qui j’écris ?

La proposition de Fedasil se double un petit côté magique, voire énigmatique, mystérieux, puisque vous ne saurez pas à qui vous écrivez votre première lettre. Elle sera confiée à l’un ou l’autre résident, en fonction du résultat d’un tirage au sort. C’est alors, et alors seulement, que le lien pourra s’établir.

Alors, à vos plumes. Nous avons tous une histoire à raconter, une façon différente de s’intéresser aux gens. Vos lettres sont à envoyer dès maintenant au Centre Fedasil de Mouscron. Rue du Couvent, numéro 39 à 7700 Mouscron.