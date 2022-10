L’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) doit faire évacuer les 400 demandeurs d’asile du Home Sebrechts à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué jeudi la commune à Belga, confirmant une information rapportée par plusieurs médias. La commune a obtenu gain de cause devant les tribunaux pour que la bâtisse ne puisse pas être utilisée comme centre d’accueil.

Lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, Molenbeek avait autorisé à ce que l’endroit accueille temporairement des réfugiés ukrainiens. Cependant, par la suite, Fedasil a transformé le bâtiment en centre d’accueil pour les réfugiés de tous horizons sans en informer la commune.

En juin dernier, la bourgmestre Catherine Moureaux a donc décidé de porter l’affaire devant le tribunal de première instance, où elle a obtenu gain de cause un mois plus tard. Fedasil avait fait appel, mais jeudi, le juge a confirmé le jugement. Désormais, Fedasil doit évacuer les lieux au plus vite.