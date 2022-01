Bas Dost - Dante Vanzeir - Deniz Undav : Jous : "Je choisis le duo unioniste, Dost revient bien et il sera un point fort de Schreuder. Mais Undav Vanzeir, c'est le meilleur duo d'attaquants en Belgique et Undav est le meilleur tout court pour l'instant. L'un ne va pas sans l'autre." Libois : "Undav, on dirait un joueur de provinciale avec son gabarit mais il a des pieds incroyables. On le voyait en D1B, il avait quelque chose. Il a un sens du but et un placement incroyables." Langendries poursuit : "Undav, de tous les offensifs, c'est celui qui m'a le plus épaté cette saison. Ce qui me plaît chez lui, c'est son sens du collectif malgré qu'il aime le but. Il a une couverture de balle exceptionnelle. Je complète le duo avec Vanzeir. Pour le chemin parcouru, j'opte pour lui. Sa capacité à accélérer fait la différence. Il réunit pas mal de qualités que d'autres n'ont pas dans notre championnat. Un sens du but qui font la marque des grands.