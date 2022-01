FC Bruges – Union Saint-Gilloise : le choc des extrêmes

Pour briller sur la scène européenne, les Brugeois ont dû bâtir un effectif où joueurs confirmés et jeunes prometteurs se partagent le cuir. Ainsi, même s’ils ne font plus de partie de la deuxième catégorie, des joueurs comme Rits, Vanaken, Balanta et Mignolet jouissent d’une certaine cote sur le marché. Ajoutez à cela des talents purs comme Lang ou De Ketelaere, respectivement évalués à 25 et 27 millions d’euros et vous obtenez une très belle valeur marchande de 158 millions d’euros.

Petit Poucet sur bien des points en première division belge, l’Union Saint-Gilloise se classe tout de même 7e au classement de la valeur marchande totale. Bien aidés par le récent prêt du Polonais Kozlowski évalué à 10 millions d’euros, les Jaune et Bleu voient leur valeur monter à 43,28 millions d’euros. Les deux artificiers, Vanzeir et Undav dépassent quant à eux les 5 millions d’euros.