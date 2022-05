FC Bruges-Union, le choc du titre : les 7 raisons d’encore y croire pour l’Union

10 victoires et un partage (la semaine passée à Anderlecht) sur les 11 derniers matches : difficile pour Alfred Schreuder de rentrer un meilleur bilan avec Bruges. Reste que les critiques demeurent : le jeu était plus sexy sous Philippe Clément et les récents choix défensifs du Batave au Parc Duden continuent d’interpeler. Des choix qui n’ont payé que par le résultat final… et le pénalty raté de Vanzeir. Rejouer le match de dimanche, il est peu probable que Bruges re-gagne ce match.

Ce soir au Breydel, devant son public gourmand et le poussant vers l’avant, Schreuder devra sans doute revenir aux bases et jouer plus offensivement. Le technicien blauw-zwart maudit clairement la blessure de son architecte et homme en forme Mats Rits. Tout cela, Felice Mazzù le sait mieux que personne. Et n’attend que ça pour placer ses contres meurtriers. Aux Vanzeir et Undav de montrer cette fois plus d’inspiration.