Un des héros de la saison brugeoise, c'est Mignolet. A son avantage depuis plusieurs semaines, le portier des Gazelles a encore sorti un arrêt somptueux face aux Anversois. Suite à un coup de coin, Samatta et Haroun tentent de dévier le ballon dans le but, mais Mignolet, alors au sol, tend la jambe et parvient à dégager le ballon. Un arrêt finalement aussi beau qu'inutile puisque un des joueurs de l'Antwerp était en position de hors-jeu.

Au classement, le Club compte 49 points et ne peut plus être rejoint par l'Union Saint-Gilloise (43 points, 2e), qui se déplace à Anderlecht (39 points, 3e). L'Antwerp, qui n'a gagné aucun match en play-offs, est 4e (33 points).