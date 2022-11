FC Bruges – Benfica, Anderlecht – Ludogorets et Qarabag – La Gantoise : des tirages "jouables mais piégeux"

Ce lundi, les tirages au sort des Coupes européennes ont rendu leurs verdicts ! Nous avons analysé ces tirages "jouables mais piégeux" à chaud dans l’InstaLive de La Tribune avec Benjamin Deceuninck.

La Ligue des Champions d’abord : "Pour Bruges c’est Benfica, c’est à la fois super dur et peut-être un peu moins sexy sur papier que le Real Madrid ou Manchester City par exemple. Il y a moins de stars au Benfica, mais ils ont fait jeu égal avec le PSG, deux partages. Ils sont très bien dans leur championnat pour l’instant. Après, les rencontres se joueront au mois de février, dans trois mois. Il y aura une petite Coupe du Monde entre-temps. On sait qu’il y aura de la qualité de toute façon à Benfica, mais peut-être qu’ils ne seront pas dans une aussi bonne passe à ce moment-là. Ça reste jouable pour le Club Bruges dans un match aller-retour. Pourquoi pas rêver à un quart de finale, ce qui serait prodigieux pour la Belgique et le Club Bruges en particulier."

En Conference League, les tirages auraient également être plus compliqués pour Gand et Anderlecht : "Ce sera Qarabag pour La Gantoise. Ils ont battu l’Olympiakos et Nantes et ils ont partagé contre Fribourg. C’était un gros groupe d’Europa League et il y a eu match à chaque match. On peut se dire que c’est un club d’Azerbaïdjan, ça paraît facile mais non. Il faut déjà faire le déplacement jusque-là, ce n’est pas évident" Benjamin ajoute, "évidemment que c’est jouable, on ne va pas se dire quel mauvais tirage mais il faut quand même se méfier vu les résultats de Qarabag en Europa League."

Les Mauves aussi ont un tirage plutôt favorable : "Pour Anderlecht c’est un peu pareil. Ce sera Ludogorets, qui a notamment battu l’AS Rome en phase de groupes de l’Europa League et ils ont eu deux matches accrochés contre le Real Betis. C’est de nouveau un club avec quelques références, qu’il faudra aller chercher, du coup jouable pour les clubs belges mais loin d’être fait."

Rappelons que l’Union Saint-Gilloise sera en stand-by lors des barrages d’Europa League, déjà qualifiée pour les huitièmes.