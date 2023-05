FC Barcelone : Sergio Busquets, le dernier rescapé d’un somptueux sextuplé

Le capitaine du FC Barcelone Sergio Busquets, une légende du Barça, a annoncé ce mercredi qu'il quitterait le club catalan en fin de saison, à 34 ans, après y avoir passé l'intégralité de sa carrière.

Busquets chez les Catalans, c’est 718 matches jusqu’à présent (seuls Lionel Messi et Xavi Hernandez ont fait mieux). En quinze saisons professionnelles, le longiligne médian défensif a remporté 31 trophées (le 32e sera probablement le titre national dans quelques jours). "Qui aurait pu me dire, lorsque je suis arrivé chez les jeunes, que j'allais vivre 15 saisons dans le meilleur club du monde?", glisse-t-il dans l'annonce de son départ.

Champion du monde avec l’Espagne en 2010 et champion d’Europe deux ans plus tard, Busquets était un des piliers de la génération dorée du Barça. Le dernier membre aussi de l’équipe qui avait réalisé le sextuplé en 2009-2010. Un collectif qu’on qualifie parfois de meilleure équipe du monde. Le club catalan, coaché par Pep Guardiola, avait en effet empoché la Liga, la Champions League, la Supercoupe d’Espagne, la Supercoupe d’Europe, Coupe du monde des clubs et la Coupe du Roi.