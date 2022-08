FC Barcelone : la course contre la montre pour inscrire Koundé

Jules Koundé, l’une des recrues du FC Barcelone cet été, n’a pas encore disputé de rencontre avec son nouveau club. La faute à une impossibilité actuelle d’inscrire le défenseur auprès de La Liga à cause de soucis financiers. Si cela dure trop, l’ancien du FC Séville pourrait quitter le Barça après le 31 août.

Alors que le FC Barcelone se déplace du côté de la Real Sociedad ce dimanche pour la 2e journée de Liga, Jules Koundé pourrait toujours être absent de l’effectif de Xavi. "On attend. Il reste encore du temps jusqu'à demain soir. Pour l'instant, l'inscription de Koundé est en attente. C'est un leader naturel, il communique beaucoup, il excelle dans les sorties de balle. On tient une grande recrue. Mais là, on a besoin que des joueurs partent pour pouvoir inscrire Koundé", a toutefois nuancé Xavi en conférence de presse d'avant-match.

Pourtant le défenseur n’est pas blessé. Il ne peut simplement pas être actuellement inscrit auprès de La Liga à cause de la situation catastrophique des finances du club. Et si cette situation devait perdurer jusqu’au 31 août, le Français pourrait être libéré de son contrat. C’est ce qu’a affirmé l’émission Què t-hi Jugues sur la Cadena SER.

Car si le joueur n’est pas inscrit, il pourrait activer une clause dans son contrat lui permettant de quitter son nouveau club. Et le Barça devrait en plus payer une indemnité supplémentaire au FC Séville.

Bref, il est temps pour le club catalan d’activer un nouveau pilier économique, mais surtout d’alléger sa masse salariale en vendant certains joueurs. Pour le moment, les deux pistes les plus chaudes concernent le départ de Depay et Aubameyang. Mais à l’heure actuelle, aucun mouvement vers l’extérieur n’a été officialisé et rien n’indique que le FC Barcelone pourra débloquer des fonds d’ici le 31 août.

En attendant des nouvelles, c’est sans son international français que l’équipe de Xavi doit affronter la Sociedad ce dimanche à 22 heures.