FC Barcelone - Galatasaray : 0-0, objectif Europa League pour les hommes de Xavi ? (LIVE vidéo)

Ce jeudi, le FC Barcelone reçoit Galatasaray en huitième de finale aller de l'Europa League. Pour la première fois depuis presque 20 ans, le Barça ne s'est pas qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions League. Les Blaugranas ont dû se contenter d'une troisième place dans leur poule, derrière Benfica et le Bayern Munich. Une troisième place synonyme de qualification pour l'Europa League.

Les hommes de Xavi veulent aller le plus loin possible dans la compétition. Ils ont écarté Naples et comptent bien effacer Galatasaray pour une place en quart.

Les Catalans peuvent compter sur un groupe de 22 joueurs, et cela malgré les absences de Dani Alves, Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti et Gavi.

Mais les Turcs sont en forme. Galatasaray a connu sa meilleure phase de groupes de l'histoire sur la scène européenne, avec une série de 10 matches sans défaite.