Favoriser la biodiversité en prison : un projet par et pour les patients

Et c’est une surface de plus de 7000 mètres carrés qu’il a fallu réaménager. Un aménagement qui s’est fait par étapes : " La création de la mare a été le premier projet géré avec les patients qui ont installé les bâches, les protections, les clôtures de châtaignier ensuite on a délimité des zones pour les prairies fleuries où chacun a participé aux semis, une zone pour les arbres fruitiers et une zone plus ludique " précise Pierre-Yves Wimart et Céline Schmitz ajoute : " le jardin a été aménagé avec du mobilier de jardin issu de différents déchets et restauré grâce à la participation de la menuiserie et enfin, depuis quelques semaines, nous travaillons sur une spirale aromatique. Tout le monde est impliqué et c’est beau à voir. Nous avons encore d’autres projets comme des bacs potagers, ... finalement les possibilités sont infinies. "

Aujourd’hui, le terrain bénéficie du label Réseau Nature et est devenu une zone de refuge pour certains animaux : " Ici, on participe au maillage écologique c’est-à-dire que c’est un pont qu’on essaie de construire entre les différentes réserves pour que les espèces puissent circuler. Il est vrai que nous sommes ici entre 4 murs et donc aucune possibilité pour les animaux terrestres qui ne volent pas de pouvoir intégrer l’endroit. Nous avons donc dû nous adapter notamment en intégrant dans la mare, avec la collaboration du service batraciens de Natagora, des pontes qui allaient être détruites suite à des travaux " ajoute Pierre-Yves Wilmart.