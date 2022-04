Favoriser l'usage du train et réinventer le tourisme pour des voyages longue distance décarbonés.

Même si la plupart de ces mesures sont inscrites dans le temps long, à l'horizon 2050, certaines de ces propositions pourraient être applicables rapidement. C'est le cas de la réduction de la vitesse sur autoroutes ou encore de la rationalisation des transports aériens professionnels.

The Shift Project est un think tank créé en 2010 qui œuvre en faveur d'une économie post-carbone. Son but est de pouvoir influencer le débat sur le transition énergétique en Belgique et en Europe.