Favoris, format, arrivée des U23 : tout ce qu’il faut savoir sur la Challenger Pro League, la nouvelle D1B

Le format de compétition à huit équipes, induit du temps où Proximus était le diffuseur de la série, a été aboli. Pour la saison qui s’ouvre, douze équipes s’affronteront, pour un seul billet vers l’élite, et un seul relégué. La saison prochaine, la série grossira encore de deux équipes puisqu’elle accueillera les trois descendants de Jupiler Pro League. La compétition se déroulera sous un format connu chez nous : une phase classique en aller-retour de 22 matchs, suivi de playoffs. Les six premières équipes classées disputeront un deuxième mini-championnat entre elles pour déterminer le champion. Les six dernières équipes disputeront un mini-championnat pour ne pas descendre. Notons tout de même une différence notoire avec la première division : il n’y aura pas de division des points par deux.