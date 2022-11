Favoris, équipes surprises, Diables rouges, les prédictions de Philippe Albert : "Je suis persuadé que Neymar et Messi vont faire un mondial brillant"

A l’autre côté du spectre, il y a également toujours des déceptions. Plutôt que de citer un pays, Philippe Albert formule un souhait. "J’espère que cela ne sera pas la Belgique… cela reste notre pays. On est supporter dans des compétitions comme cela. Le match de vendredi (défaite contre l’Égypte) reste en travers de la gorge de beaucoup. Mais la compétition n’a pas encore débuté. J’espère que les Diables vont se remotiver et trouveront la parade pour au moins se retrouver en huitièmes de finale. J’espère que tous les Diables seront irréprochables. Cela veut dire qu’on aura été loin. Mais on doit citer Courtois et De Bruyne qui font partie des 3-4 meilleurs joueurs de planète à leur poste. Mais j’ai bien aimé Openda et Doku. Ils pourraient en surprendre plus d’un".



Parmi les 832 joueurs de ce Mondial, l’ancien Diable attend beaucoup d’un élément en particulier. "Il y a un milieu de terrain qui a été transféré au Real Madrid, il n’y a pas si longtemps : Tchouaméni. Un joueur incroyable avec un volume de jeu, une stature imposante, techniquement très doué. Lui pourrait crever l’écran".



Rendez-vous les 18 décembre pour vérifier les prédictions d’Albert. Et voir si le "mage de Bouillon" a vu juste.