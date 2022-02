(Faux) procès d'un personnage de Simenon: le meurtrier présumé de "Maigret à Vichy" sera-t-il acquitté ou condamné?

C'est un procès très particulier qui s'ouvre demain en France: le procès de Louis Pélardeau, un industriel fortuné accusé du meurtre de son ex-secrétaire.

Tout sera vrai dans ce procès: les magistrats, les avocats, les jurés tirés au sort. Tout, sauf l'accusé. Et pour cause: Louis Pélardeau est un personnage du roman de Georges Simenon, "Maigret à Vichy".

Un projet de l'Association des Amis de Simenon

Ce projet, c'est une idée de Joël Talon, membre de l’Association des Amis de Simenon. Il était l'invité de Liège-Matin ce jeudi.

Joël Talon habite en France, dans le département de l'Allier. Alors, comment, à 700 kilomètres de Liège, -la ville natale de Georges Simenon-, a-t-il développé cette passion pour l'écrivain?: "J'imagine que les spécialistes de Simenon connaissent déjà la réponse" répond-il, "mais pour les autres, il faut savoir qu'en 1923, Georges Simenon, qui est arrivé à Paris, cherche du travail un peu plus stable et plus rémunéré. Et il va rentrer au service du Marquis de Tracy qui est un richissime propriétaire terrien avec des forêts, des vignes, des châteaux... et qui habite dans l'Allier. Georges Simenon va rentrer à son service pendant un peu plus d'une année, et il va découvrir des univers très particuliers, qu'il ne connait pas: la ruralité profonde, la petite bourgeoisie de province, l'aristocratie locale, et la très haute aristocratie. Il va littéralement s'imbiber de ces ambiances, ce qui va même faire naitre son commissaire Maigret dans l'Affaire Saint-Fiacre".

Un faux procès mais des vrais magistrats

Le roman "Maigret à Vichy" s'arrête au moment où l'assassin est arrêté. L'envie des membres de l'association, c'était donc de savoir ce que le meurtrier présumé devient. C'est de là qu'est née l'idée de ce procès fictif: "Avec l'accord des ayants-droit, et plus particulièrement de John Simenon qui est notre interlocuteur, on a eu l'idée de proposer à des magistrats et à toute la chaine judiciaire française de voir si on ne pourrait pas judiciariser et prolonger ce roman par cette fiction judiciaire" explique Joël Talon. "Donc les dépositions, qui sont servies par des comédiens, sont des dépositions qu'on retrouve dans le livre, on n'a pris aucune liberté avec le roman. Par contre, ce qui sera surprenant, ce sera de voir ce que le jury populaire va décider: est-ce qu'il va suivre le commissaire Maigret qui, à la fin du roman, estime que ce nommé Pélardeau mérite quand même d'être acquitté? On verra".

Ce "procès", c'est aussi un moyen de faire connaître l'association "Simenon en Bourbonnais": "On s'est donné pour vocation non pas de dresser un panorama très précis de l’œuvre de Georges Simenon, -il y a des spécialistes beaucoup plus pointus que nous-, par contre, nous, on s'attache à faire connaitre les romans issus de ses passages en Bourbonnais. Il est venu finalement trois fois. D'abord, dans les années 1923, auprès du Marquis de Tracy. Ensuite, en 1928-1929, quand il fait son tour de France et des canaux et rivières, il revient en Bourbonnais très brièvement, et il écrira dans la foulée La Veuve Couderc. Et en 1967, il vient en famille passer un mois à Vichy, et là, il va découvrir la cité thermale qui, à l'époque, est à son apogée, et il va écrire, dès qu'il va rentrer chez lui en Suisse, Maigret à Vichy."

Ce (faux) procès, ce n'est pas une première. Juste avant la crise sanitaire, en 2019, l'association en avait déjà organisé un à Moulins, à partir du roman L’affaire Saint Fiacre.

Une idée à exporter... à Liège?

Et pourquoi pas un faux procès à Liège? "Ce serait avec plaisir" répond Joël Talon, "mais je pense qu'il y a une équipe parfaitement bien rodée en Belgique qui pourrait le faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut s'exporter. La seule contrainte, c'est John qui nous l'impose, -et il a raison-, c'est de rester fidèle au roman. Et après, il faut que les magistrats et les avocats qui sont des professionnels restent aussi dans cet état d'esprit. Mais je pense que c'est effectivement quelque chose qui peut s'exporter".

En France, en tout cas, le public est déjà au rendez-vous: "Hier, on a fait une répétition générale, on a fait le point, et on a décidé de changer de salle parce qu'on a déjà 400 personnes qui sont inscrites".