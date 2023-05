Ici, comme en Italie, on la mange tout de suite. On la prépare le matin ou la nuit, et à midi, on la mange.

Antonio Quaratino, originaire Des Pouilles en Italie, nous a ouvert les portes de son atelier où il fabrique lui-même des mozzarellas. Il n’utilise aucun conservateur à la différence de l’industrie agroalimentaire. "Ici, comme en Italie, on la mange tout de suite. On la prépare le matin ou la nuit, et à midi, on la mange".

Il nous explique les différentes étapes de fabrication d’une mozzarella artisanale. "On procède d’abord à la fermentation. On laisse le lait reposer entre 4 à 6 heures". Une grosse couche de caillé va ensuite se former. La deuxième étape consiste à "casser le caillé pour ne pas qu’il soit solide". Il faut ensuite égoutter la pâte. "Pour un kilo de mozzarella, il faut dix litres de lait", précise Antonio Quaratino, propriétaire de La Burrata.

Afin de pouvoir la modeler, la pâte est ensuite mélangée à l’eau chaude. La mozzarella est ensuite vendue 15 euros le kilo. C’est en moyenne deux fois plus cher qu’en supermarché.