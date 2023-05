Faux départ pour le procès de l’organisation criminelle active dans le trafic de cocaïne à l’aéroport de Bierset

Ce matin, ce devait être le début du procès "Air Cocaïne". 12 personnes sont poursuivies, suspectées d’avoir importé d’importantes quantités de drogue en Europe en provenance d’Amérique du Sud via l’aéroport de Liège. Mais la première audience a tourné court. L’un des principaux prévenus n’a pas pu quitter la prison de Marche suite à une erreur administrative.

"On nous annonce que mon client refuse de comparaître, qu’un mail de la prison le confirme" indique Me Renaud Molders-Pierre, "pas de chance, je l’ai eu ce matin au téléphone et il dit que la prison n’a pas pu le libérer faute de personnel, ce qui ne correspond pas au mail" poursuit l’avocat à la sortie de l’audience. Après quelques recherches et coups de téléphone auprès de la prison, le ministère public reconnaît un problème de communication avec l’administration pénitentiaire. Le détenu peut quitter la prison, mais ne pourra pas être là pour assister aux premières prises de paroles, ce que refuse son avocat "nous avons refusé de comparaître et de le représenter puisque c’est son procès et il mérite, c’est la moindre des choses, de participer et d’assister à son procès" détaille Maitre Molders-Pierre. Suite à cela, le Juge et les avocats présents ont conclu de reporter l’instruction d’audience au 17 mai.

Ce prévenu est considéré par le ministère public comme étant le numéro 3 de l’organisation criminelle. Ce réseau est suspecté d’avoir importé la drogue en Europe via des vols cargo. Des centaines de kilos de cocaïne auraient été transportées à plusieurs reprises dans des containers et des palettes, cachées dans la marchandise. Toujours selon le ministère public, arrivée à Liège, la cocaïne était chargée dans des camions avec la complicité d’employés de la compagnie de manutention Swissport. 6 employés sont poursuivis aux côtés des membres du réseau.