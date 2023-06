Faux départ pour le Giro Donne : le prologue annulé en raison de fortes pluies

La 34e édition du Tour d’Italie féminin a connu un faux départ. Le prologue de 4,4 kilomètres a été plus que perturbé par la pluie. Interrompu à plusieurs reprises, il a tout simplement été annulé en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur Chianciano.



Le jury des commissaires s’est réuni et a finalement décidé de rester là à 14h40.



Seule la moitié du peloton seulement avait pu s’élancer. L’Italienne Letizia Paternoster (Jayco-Alula) avait signé le meilleur temps pour quelques millièmes devant Annemiek van Vleuten (Movistar) et quelques dixièmes devant Marianne Vos (Jumbo-Visma). Les trois coureuses étaient classées dans le même temps 5'42''. Ces chronos ne seront évidemment pas pris en compte pour le classement général.



Des trombes d’eau sont tombées sur la Toscane. D’importantes flaques se sont formées sur la route et la chaussée était glissante. Plusieurs coureuses - dont Chloe Dygert (Canyon-Sram) et Mavi Garcia (Liv Racing TeqFind) - ont chuté.



Quand on voit les différentes vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, les organisateurs ont pris la décision qui s’imposait pour assurer tant l’équité sportive que la sécurité des coureuses. "J'ai tout donné pendant mon passage, mais suspendre cette étape est le meilleur choix possible. La sécurité d'abord", a réagi Marianne Vos.



Quatre Belges sont engagées sur la course italienne : La vice-championne de Belgique Marthe Goossens, Britt Knaven, Justine Ghekiere (AG Insurance – Soudal Quick Step) et Valerie Demey (Liv Racing TeqFind).