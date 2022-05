Faux crédits : l’Autorité des services et marchés financiers met en garde contre les activités de 40 prêteurs non agréés

Les sociétés visées par la mise en garde du jour sont : Air Credit Pro, BCCE Bank, Bedrijf Financial, BKR Geld Bezorging, Chronys Services, CJ-Finances, Credipea, Duty Financial Corp, Empayc Finance, EranFinance, Europe-Finance, Fast Financial Bank, Financ-Ed, Financien Krediet, Geld Sofort, Global Kreditering, GlobalService-krediet, Groupe Asux, Hoek Financien, Idealus Krediet Bank, IFCR Services, Katel Finance, Krediet Prestito, Kredinel, Legal Finance Global, Lening Classic, Lening zonder voorwaarde, Multi Diensten, Mzava Finance, Nieuwlening, Nofico Bank, Persoonlijk krediet, RachWin, Rexwin Financial, SGL Investeerder, Sofina Invest Groupe, SolisFunding, UnaKredo, Unitec Global Finance LTD et Zenicorn Corporate.