Fauve se réinvente en Magenta avec un premier album "Monogramme" épatant

"On a tout aimé dans Fauve" répondent-ils aux Inrocks. "On n’a pas fait de compromis, on a monté notre label, mais il n’a jamais été question de revenir sur notre obsolescence programmée. On avait juste besoin de calme".

Après cinq années d’hibernation, Fauve renaît en Magenta, groupe électro entre Daft Punk et New Order. "L’idée de se réinventer en groupe électro dansant et pop est venue entre deux tournées de Fauve. On a pris une claque en réécoutant Revolution 909 des Daft Punk. C’était une nostalgie de notre adolescence, assez éloignée de ce que l’on avait fait. Mais on s’est dit : Essayons d’apprendre à faire ça. On a acheté beaucoup de matériel et écouté beaucoup de French touch, et Bon Iver, Frank Ocean, PNL, aussi, qui nous a ouverts à l’auto-tune. Nous ne sommes pas des puristes en électro, nos chansons sont loin d’être parfaites".

