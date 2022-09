Fautif sur le premier but, à niveau par la suite : De Ketelaere a découvert l'exigence de la Serie

Le public milanais demeure cependant exigeant, certainement envers un joueur qui a coûté plus de 30M€ à un club qui n’est plus connu pour ses folies comptables. Les Rossoneri s’attendaient à ce que Charles De Ketelaere joigne les actes à cette image de jeune premier. Il l'avait fait face à Bologne en délivrant son premier assist dans le Calcio. Mais il était attendu face à plus grand. Titulaire pour la première fois dans un derby de la Madoninna à son poste privilégié de numéro 10, le poupon a découvert les affres d’un derby face à l’Inter. Surpris par un démarrage de Marcelo Brozovic, il endosse une partie de la responsabilité de l’ouverture du score intériste. Une approximation restée sans conséquence vu la victoire des siens (3-2). Et si le Diable (qui s’est révélé lors du Final Four de la Nations League disputé… en Italie) n’a joué que 60 minutes, cela semblait s’inscrire dans un processus prévu par Stefano Pioli, un coach qui croit en son nouveau poulain et veut lui laisser le temps d’imprimer sa marque sur cette équipe. Car sur l'heure de jeu qui lui a été conférée, CDK a eu le temps de montrer un éventail de ses atouts : sa vision du jeu, son sens du tempo pour s’infiltrer dans la surface, son timing dans le jeu de tête, son dribble et sa capacité de résister aux chocs. Et c’est sans doute par pudeur qu’il s’est retenu d’armer une frappe en début de rencontre, préférant se tourner vers un coéquipier, alors que l’assistance avait déjà préfiguré la trajectoire que devait prendre l’envoi.