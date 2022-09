Faute de main-d’oeuvre, le gouvernement australien déroule le tapis rouge aux étudiants étrangers

Le gouvernement australien estime que ces étudiants étrangers sont "une ressource incroyable", comme l’a déclaré la ministre de l’Intérieur, Clare O’Neil, lors du dernier Sommet gouvernemental sur l’emploi et les compétences.

Rien d’étonnant donc à ce que le pays prévoie d’en accueillir 35.000 de plus dans les prochains mois.

Cela permettrait de porter leur nombre à 195.000 au total pour l’année 2022-2023.

Cette initiative permettra aux étudiants internationaux de certaines filières de rester plus longtemps en Australie après l’obtention de leur diplôme. Ils pourront désormais vivre quatre ans dans le pays à l’issue d’une licence, cinq ans s’ils ont décroché un master et six ans après un doctorat. Les cursus concernés seront annoncés en octobre, même si certains journaux locaux affirment d'ores et déjà qu'ils concernent des secteurs en manque de bras comme les soins infirmiers, l’ingénierie ou l’informatique.