Faute d’effectifs, le commissariat de Doische doit fermer ses portes pour deux semaines

Depuis ce lundi 21 août, plus la peine de vous rendre au commissariat de Doische dans le sud de la province de Namur. Le petit commissariat est fermé pour 15 jours. Les demandes de changement d’adresse, de déclaration de perte de carte d’identité, plaintes ou d’autres démarches doivent se faire dans les autres communes de la zone de police. La raison ? Plus assez d’agents disponibles pendant cette période de fin de vacances. La zone de police "Hermetton et Heure" souffre en effet d’un manque d’effectif chronique. Il manque 15 agents pour compléter le cadre. Et ce n’est pas la seule dans ce cas. A l’échelle du pays, ce sont près de 5800 policiers qui manquent. Une situation dénoncée par les syndicats de police. Pour le moment les négociations avec l’État Fédéral sont au point mort.