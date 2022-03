Le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été aura lieu la nuit prochaine. À 2 heures du matin, les aiguilles avanceront d'une heure, il sera 3 heures et nous perdrons, donc, une heure de sommeil. Conséquence directe de ce changement d'heure, le soleil se lèvera plus tard le matin et se couchera plus tard le soir.

La Belgique applique le système de l'heure d'été et de l'heure d'hiver depuis 1977.